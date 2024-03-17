حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد محاولة الاعتداء عليها

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل حادث قفز فتاة منطقة الخليفة بالقاهرة من شرفة منزل خطيبها، لتبقى داخل المستشفى تعاني من إصابات خطيرة.

بالإضافة إلى آخر ما توصلت إليه تحريات الأجهزة الأمنية بشأن هذه الواقعة، وتفاصيل الحالة الصحية للفتاة.

حيث شهدت منطقة الخليفة بالقاهرة واقعة مؤلمة أشبه لدرجة كبيرة بمأساة فتاة الشروق حبيبة الشماع، التي فارقت الحياة جراء قفزها من سيارة أوبر بطريق السويس خوفاً من خطفها على يد السائق.



ولكن هذه المرة، تكررت الفاجعة بطريقة أكثر قسوة، حيث قفزت فتاة من أعلى عقار في المنطقة خشية اغتصابها من قبل خطيبها، مما تسبب لها في نزيف داخلي وكسور خطيرة.



وعندما وصلت تقارير مستشفى حكومي بوصول فتاة صغيرة مصابة بنزيف داخلي في البطن وكسور متفرقة، لم تتوانى أجهزة الأمن في القاهرة عن الاستجابة السريعة.



وعلى الفور، تحركت الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث وضمان تقديم العلاج اللازم للمصابة.