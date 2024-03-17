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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من ساويرس للتنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، وفداً من مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية ، ضم الوفد هبة اسكندر رئيس قطاع التطوير والتنمية بشركة اوراسكوم للانشاءات و المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس ،ميس أبو حجاب مدير البرامج بالمؤسسة ، اريج حجازى مدير قطاع التعليم والمنح الدراسية ، وذلك بحضور د. ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة .

وخلال اللقاء تم التطرق لمجالات التعاون المشترك الحالية بين جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس في مجال المنح والتبادل الطلابي ومن بينها المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا ومؤسسة ساويرس لطلاب كلية الهندسة والتى التحق بها حتى الآن ١٠ طلاب ، و برنامج "ساويرس" لتقديم منح دراسية لطلاب كلية التجارة للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد، والتي قد تمتد لمرحلة الدراسات العليا والتي استفاد منها حتى الآن ١٩ طالب وطالبة تخرج منهم اثنين، ومنحة ساويرس للتفوق والتي التحق بها ٤٩ طالب وطالبة.

كذلك تم التطرق إلى تعاون الجامعة مع مؤسسة ساويرس ووزارة التخطيط في مبادرة حياة كريمة في سياق البروتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة.

 

وأكد أ.د. محمد ضياء ضرورة التوسع في مجالات التعاون بين جامعة عين شمس و مؤسسة ساويرس في مجالات المنح لتضم العديد من كليات الجامعة الأخرى، كذلك أكد رئيس الجامعة علي ضرورة فتح آفاق التعاون بين الطرفين لتشمل مجالات أخرى .

 

من جانبهم قدم أعضاء الوفد نبذة مختصرة عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، والمجالات التى تهتم بها المؤسسة في إطار دورها في دعم الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية .

وأعرب أعضاء الوفد عن ترحيبهم بالجهود المبذولة من جامعة عين شمس لتعزيز التعاون المشترك ، مؤكدين علي انفتاحهم للتعاون المستقبلي مع الجامعة فى كافة المجالات.

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