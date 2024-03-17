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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصير مسلسل المعلم بعد حريق لوكيشن التصوير.. المخرج: ليس لدي حصر بعدد الحلقات

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، بعد الحريق الذي التهم الديكورات الرئيسية للتصوير فجر أمس السبت 16 مارس، في الوقت الذي لاتزال هناك مشاهد قيد التصوير بتلك الديكورات تزامنا مع عرض المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني. 

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي مصير الحلقات المتبقية من مسلسل المعلم، بعد أزمة الحريق التي أربكت حسابات صناع العمل. 

 

مخرج مسلسل المعلم 

قال المخرج مرقس عادل، إنه يهتم الآن فقط بالاطمئنان على كل من كان في متواجد بمحيط الاستوديو الأهرام أثناء الحريق أمس السبت 16 مارس.

وأضاف المخرج مرقس عادل في تصريحات مقتضبة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا يوجد لديه حصر بعدد الحلقات المتبقية في تصوير مشاهد مسلسل المعلم.

 

مدير أعمال مصطفى شعبان 

بينما قال وليد محمود، مدير أعمال مصطفى شعبان، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إن آخر 10 حلقات من مسلسل المعلم مازالت قيد التصوير، وتم استلام السيناريو الخاص بهم مؤخرا، وفيها مشاهد كثيرة بالديكور الرئيسي الذي التهمه الحريق.

وتابع وليد محمود، في تصريحاته، أن المشاهد المتبقية صعب تصويرها في مكان آخر لعدم تشابه الديكورات ولو حدث ذلك سيكون هناك مشاكل كثيرة في الراكور بالحلقات.

وأردف أنهم ينتظرون قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لمسلسل المعلم، لتحديد مصير الحلقات المتبقية، لافتا إلى أنه وارد الاكتفاء بعرض 20 حلقة في رمضان وعرض الحلقات المتبقية بعد انتهاء الموسم، نظرا لأن إعادة بناء الديكورات سيأخذ وقتا طويلا.

 

حريق لوكيشن مسلسل المعلم

وكان كشف وليد محمود، مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، تفاصيل حريق ستوديو الأهرام ولوكيشن تصوير مسلسل المعلم، فجر اليوم السبت 16 مارس.

وقال وليد محمود في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن أعمال التصوير انتهت امس قبل اندلاع الحريق، وغادر جميع الأبطال الموقع قبل الحريق، مشيرا إلى أن الفنان محمد ثروت كان يصور إعلانا هناك قبل الحريق.

وتابع وليد محمود، أنهم علموا خبر الحريق من الفنان محمد ثروت، الذي اتصل للاطمئنان وأخبرهم أن هناك حريق كبير التهم الاستوديو، مشيرا إلى أن الديكور الرئيسي لمسلسل المعلم التهمه الحريق بالكامل، وأن إرادة الله نجت فريق العمل من الحريق بعد أن تم "فركشة" يوم التصوير قبل الحريق بدقائق.

ونفى وليد محمود، ما تردد حول وجود مشهد انفجاري في مسلسل المعلم أدى إلى حريق الاستوديو مؤكدا أن هذه الأنباء عارية من الصحة، والتصوير انتهى أمس قبل الحريق، وتبقى في اللوكيشن المصورين والعاملين بالمسلسل فقط.

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مصير مسلسل المعلم بعد حريق لوكيشن التصوير.. المخرج: ليس لدي حصر بعدد الحلقات

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