موعد إجازة عيد شم النسيم 2024.. أعلنت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شم النسيم 2024 سيوافق هذا العام يوم 6 مايو المقبل، 27 شوال القادم، حيث تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم شم النسيم.

موعد شم النسيم

تحل الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس 2024، لحظة الاعتدال الربيعي في مصر ودول نصف الكرة الشمالي، والاعتدال الخريفي في نصفها الجنوبي، ليتساوى طول الليل والنهار في جميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الربيع لعام 2024 في الساعة الخامسة و8 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ويستمر الفصل لهذا العام 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة، حتى الانقلاب الصيفي الذي يحل يوم 20 يونيو القادم.

موعد شم النسيم في مصر 2024

ويعتبر شم النسيم عيد مصري قديم، يحتفل به المصريون مع فصل الربيع، ويعود الاحتفال بأعياد الربيع، بينها عيد شم النسيم، إلى 4 آلاف عام، فهو عيد فرعوني متوارث، فكان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد و(اعتدال الجو) وازدهار الورود خلال هذا اليوم، وتجمع الأسر في موعد شم النسيم والتنزه والاستمتاع بروعة الطقس وسط المناظر الخلابة وأكل الأسماك المملحة.

إجازة شم النسيم



ويعد موعد شم النسيم 2024 إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، وفقًا للمتبع كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.