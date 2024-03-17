عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل ب100 راجل.. سمية الخشاب: غالية مرهقة بالنسبة لي.. خاص

سمية الخشاب
سمية الخشاب

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بما حققه المسلسل “ب 100 راجل” من نجاح حتى الآن والذي يعرض حاليا على قناة صدى البلد. 

زهقت من لعب دور الضحية.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام والتمثيل

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

وقالت سمية الخشاب لصدى البلد: ان شخصية غالية مرهقة للغاية والعمل ككل متعب بسبب كثرة المشاهد المليئة بالحزن وهذه المشاهد التي أرهقتني كثيرا من أجل تقديمها بالشكل المطلوب للجمهور وخاصة أن غالية تمر بعدين من التحولات فى حياتها. 

سمية الخشاب مسلسل 100 راجل 

شهد مسلسل 100 راجل الحلقة 6 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يذهب صقر "محمد القس" لمكان تسليم شحنة السلاح الخاصة بمنافسه "الإيتكاوي"، ويأمر رجاله بدفن "الإيتكاوي" حيا، لأنه تسبب بدخول "مشيقة" السجن.

تذهب غالية "سمية الخشاب" وعبد الله "محمود عبد المغنى" لوالدها حنفي في المستشفي، ولكنها لا تجده لتخبرها الممرضة أن أقاربهم أخذوه وأثناء ذلك يرن هاتف غالية، لتجد مهران يهددها أن تعطيه الفيديو مقابل أن تأخذ والدها.

يتصل مهران مرة أخرى بـ غالية ليخبرها أن تأتي لمقابلته بشركته وتعطيه الفيديو لتوافق غالية وتذهب إليه مع عبد الله، تطلب غالية من مهران أن تأخذ والدها، ولكن مهران يرفض أن يخبرها بمكانه، قبل أن تعطيه الفيديو ليخبراها أن والدها يمكث بمستشفى، لكن قبل أن يأخذها لوالدها يهددها أنه إذا علم بوجود نسخة ثانية من الفيديو سيقتل أهلها، لتخبرها أنه لا يوجد غير هذه النسخة التي سلمتها له، ليأمر أحد رجاله ويدعى راضي أن يقوم يإيصال غالية وعبد الله لوالدها حنفي.

تذهب غالية وعبد الله لوالدها ليسترجع حنفي ذكرياته معهما، ويقومون بالغناء معاً ولكن فجأة يغمض المعلم حنفي عينيه ويموت.

الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب محمود عبد المغني مسلسل 100 راجل اعمال سمية الخشاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

لحظة القبض علي مسئول كبير وعشيقته في رشوة أسوان الكبرى.. شاهد

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

وزير النقل: مفيش مليم يصرف دون دراسة.. وفوائد القروض تكاد تكون "صفر"

موضوعات متعلقة

عضو مجلس شعب سابق يعلن وفاة الفنان ياسر الشرقاوى

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

فتحي عبد الوهاب: كنا بنشتغل 12 ساعة تصوير فى الحشاشين

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

ادعو لها .. منة فضالي تعلن خضوع والدتها لعملية جراحية حرجة.. تفاصيل

فن مصري خالص يدعو للفخر.. دياب يشيد بمسلسل الحشاشين

مادلين طبر تروي موقفًا صعبًا للفنان فاروق عيطة بفيلم «الطريق إلى إيلات»

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

ترشيحاتنا

نتنياهو: مطالب حماس الغريبة تجعل صفقة الرهائن أكثر صعوبة

إيقاف الخدمات في شهر يونيو.. رسالة مهمة من الداخلية للأجانب المقيمين بمصر

برا وبحرا وجوا|الاتحاد الأوروبي يشيد بدعم مصر الكامل في إيصال المساعدات لـ غزة

بعد حريق التجمع.. بيان برلماني حول عدم وجود نظام لمكافحة الحرائق بالمنشأت العامة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2024

%6 تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان وتاتو.. درة تستعرض جمالها على البحر| شاهد

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

بعد تعرض فريدة سيف النصر لوعكة شديدة.. كل تفاصيل القسطرة العاجلة

جولدا مائير أقوى رئيسة وزراء في إسرائيل.. تفاصيل قصة حب جمعتها بفلسطيني

فيديو

بكاء يسرا اللوزى وفرحة إياد نصار.. كواليس انتهاء تصوير صلة رحم

حبيبة الشماع جديدة.. فتاة تقفز من البلكونة بسبب خطيبها

بعد أستوديو القاهرة.. تفاصيل حريق هائل في مجمع البنوك بالتجمع الخامس والسبب مفاجئ|القصة الكاملة

حمى البحر المتوسط.. صفاء سلطان تروي تفاصيل مأساتها مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ