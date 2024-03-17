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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

سيارات جيلي
سيارات جيلي

بخطوة مبتكرة في عالم صناعة السيارات بمصر، أطلقت شركة أوتو موبيليتي، وكيل علامة "جيلي Geely"، برنامجًا جديدًا يتيح للزبائن الحصول على سياراتهم بشكل فوري خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من عملية الشراء.

وتشمل المبادرة أيضًا وعدًا بضمان استرداد فارق المبلغ في حال انخفاض أسعار الطرازات بالسوق المصري حتى تاريخ 15 مايو، مع مدة صلاحية العرض تمتد حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وتقدم شركة أوتو موبيليتي 3 طرازات جديدة من علامة جيلي لعام 2024 في السوق المصري خلال هذا الشهر، مع بدء الأسعار من 999.900 جنيه، وهي:

 

1. جيلي GX3 Pro

يعتبر جيلي GX3 PRO موديل 2024 فئة كروس أوفر من الطراز الفاخر، بسعر يبلغ 999.900 جنيه.

 

2. جيلي أوكافانجو

تتوفر أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري بفئة واحدة من الطراز الفاخر، بسعر مليون و879.900 جنيه.

3. جيلي كولراي

كولراي فيس ليفت الجديدة تقدم لعملاء السوق المصري أربع فئات مختلفة من الكروس أوفر، حيث تبدأ الأسعار من 1,349,900 جنيه للفئة الأولى comfort، وتصل إلى 1,659,900 جنيه للفئة الرابعة sport +، وهي الأعلى تجهيزًا.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود شركة أوتو موبيليتي لتقديم تجربة تسوق مميزة ومريحة لعملائها، وتعزيز موقعها كواحدة من أبرز الشركات في قطاع السيارات بمصر.

جيلي سيارات انخفاض اسعار السيارات

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