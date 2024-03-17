خالد يوسف: المخرج صاحب الفيلم مش الممثل

أكد المخرج خالد يوسف، هو صاحب الفيلم وليس الفنان، مشددًا على أن الحالة الفنية في أي مكان في العالم هو أن المخرج صاحب الفيلم وهو الذي يمتلك رؤية للفيلم.

وأشار خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفن السينمائي هو الفن الجامع، والجميع يعمل في السينما تحت رؤية المخرج، بداية من الموسيقى والإضاءة والتمثيل، في أي أبجديات للسينما المخرج هو صاحب الفيلم



ونوه بأنه مهم كان الفيلم يمتلك نجوم من الفنانيين، إلا أن المخرج هو نجم أي عمل وصاحبه، مشددًا على أن الفنان هو نجم العمل ووجوده ضروري، موضحًا أن مشاركة فنان صاحب جماهيرية كبيرة يضيف له الكثير من النجاح.