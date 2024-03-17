هل تنهار روسيا أم يقتل وتسقط دولته.. 5 سيناريوهات للدب الروسي في حال فوز بوتين المتوقع بالرئاسة لـ6 سنوات قادمة

في نهاية هذا الأسبوع، سوف يفوز فلاديمير بوتن في انتخابات أخرى كرئيس لروسيا، وبطبيعة الحال، فبوتين على يقين من أنه سيطالب بولاية أخرى مدتها ست سنوات، وهو ما سيأخذه إلى عام 2030 على الأقل، ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه الحتمية، فإن فترة ولاية بوتين المقبلة كرئيس كانت محور مناقشات واسعة، وهو الأمر الذي رصدته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، حيث رصد كافة السيناريوهات المتعلقة بمستقبل بوتين وروسيا خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تم صياغة 5 سيناريوهات حول مستقبل روسيا وبوتين، ووضعت ففي كل سيناريو الأسباب التي تكون مرجحة لحدث هذا السيناريو، وكذلك الأسباب التي قد تبعده، وبناء على تلك المعايير، يتم وضع نسبة مئوية لحدوث ل سيناريو، وقد تم ترتيب الـ5 تصورات من الأقل نسبة حدوثا، إلى أعلى التصورات احتمالية لحدوثها.

السيناريو 1 .. زهور الديمقراطية .. الاحتمالية: 5-10%

لماذا قد يحدث ذلك: كما أوضحت الثورات المناهضة للشيوعية والاستعمار في عام 1989 في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، يمكن للأنظمة الشمولية أن تستقر على الرمال المتحركة وتنهار بسرعة في مواجهة الحركات الديمقراطية، وكانت عملية اتخاذ القرار الكارثية التي اتخذها بوتن في أوكرانيا قد خلفت بالفعل تأثيرات غير متوقعة، والتي لن تؤدي إلا إلى توليد السخط في المستقبل ــ والمزيد من الاهتمام بالبدائل المحتملة، بما في ذلك الديمقراطية الصريحة.

وكان هذا صحيحاً حتى قبل وفاة أليكسي نافالني المشبوهة في السجن، ورغم أن نافالني ربما كان أبرز زعيم للحركات الديمقراطية في روسيا، فإن مقتله لم يقضي على الطاقات المؤيدة للديمقراطية في البلاد، فمع تحول نافالني من ناشط إلى شهيد، فإن مثل هذا الزخم للإصلاح الديمقراطي ــ وحتى الثورة الديمقراطية ــ قد يبدأ فعلياً في البناء من جديد.

لماذا قد لا يحدث ذلك: بقدر ما يرغب الكثيرون في الغرب في رؤية ازدهار كامل للديمقراطية في روسيا - سواء بقيادة أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، أو أي شخص آخر - فإن احتمال حدوث مثل هذا السيناريو قبل عام 2030 ضئيل للغاية، وكان هذا هو الحال حتى قبل وفاة نافالني، والآن، بعد أن تبددت الآمال الديمقراطية الروسية فجأة، فإن أي فرصة لحشد الروس لصالح قضية ديمقراطية قد ماتت معه بكل تأكيد، على الأقل في المستقبل المنظور، فحتى بعد مرور عامين على حرب بوتين الكارثية، لا يزال غالبية الروس يؤيدون بشكل سلبي، إن لم يكن بشكل نشط، الغزو غير المبرر.

السيناريو رقم 2 .. روسيا تتفكك .. الاحتمالية: 10-15%

=لماذا قد يحدث ذلك: تصور هذا: على خلفية حرب مدمرة، مع ذبح مئات الآلاف من قوات موسكو في معركة لا معنى لها، يخرج الروس للاحتجاج بشكل جماعي، والإطاحة بنظام قديم ومتهالك، وتنتشر الاحتكاكات والإحباطات المدفونة منذ فترة طويلة في جميع أنحاء البلاد، وتنقسم الأمة التي يفترض أنها موحدة تحت اليد الثابتة لموسكو فجأة على أسس عرقية قومية، تنتشر الفوضى في جميع أنحاء البلاد، والتي تنهار إلى مزيج من الفوضى والتفتت الإقليمي والعنف الذي لا يترك أي منطقة أو عائلة دون مساس.

وهذا على وجه التحديد ما حدث في روسيا في أواخر العقد الأول من القرن العشرين وأوائل العشرينيات من القرن الماضي، عندما مزق الانهيار القيصري الإمبراطورية الروسية، حيث أعلنت الشعوب والحكومات في جميع أنحاء أوروبا الشرقية والقوقاز وشمال آسيا استقلالها - ولم يكتف معظم الناس بإعلان استقلالهم، وفي نهاية المطاف سيتم التهامها من قبل النظام السوفييتي الصاعد، وهذا أيضاً ما رأيناه في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي أيضا، فروسيا تظل عبارة عن تكتل يضم 21 جمهورية، وعشرات المناطق الأخرى، بل وحتى المزيد من القوميات التي لديها مظالم لا حصر لها ضد موسكو.

لماذا قد لا يحدث: لا يزال العديد من المحللين الروس ينظرون إلى هذا السيناريو باعتباره بعيد المنال، نظرا لقبضة بوتين على السلطة، وهم ليسوا بالضرورة مخطئين؛ وباستثناء الشيشان، لا يوجد تعطش واضح للاستقلال التام، حتى في تلك الدول التي تشاهد رجالها وهم يذبحون في أوكرانيا، فالاحتجاجات الأخيرة في أماكن مثل داغستان وباشكورتوستان، على سبيل المثال، لم تكن تتعلق بالاستقلال فحسب، بل شملت المظالم الاقتصادية والبيئية أيضًا، ومع ذلك، فإن استبعاد هذا السيناريو تماما لن يكون من الحكمة، وكل ما يتطلبه الأمر هو شرارة، وقد يشتعل الوقود الذي بناه بوتن على مدى ربع قرن من بقائه في السلطة ــ وهو الاحتمال الذي يتزايد بالتزامن مع كارثة بوتن في أوكرانيا.

السيناريو رقم 3 .. صعود القوميين .. الاحتمالية: 15-20%

لماذا قد يحدث ذلك: قبل عام مضى، كانت فكرة أن ميليشيا منشقة يقودها قومي مزبد يمكن أن تزحف على موسكو تقريبًا، مما يرسل المسؤولين الروس مسرعين بحثًا عن غطاء، كانت فكرة خيالية، لا يعني ذلك أنه لم يتم القيام به من قبل؛ وقد أظهرت ما يسمى "قضية كورنيلوف" في عام 1917، وحتى الانقلاب المتشدد الفاشل في عام 1991، كيف يمكن أن تبدو هذه الخطوة، لكن في عهد بوتين، بدت فكرة أن القوميين الروس قد يتجمعون ويقتحمون موسكو مثيرة للضحك لفترة طويلة.

وبعد ذلك، في يونيو الماضي، فعل رئيس الميليشيا يفغيني بريجوزين ذلك بالضبط. وعلى الرغم من أن مجموعة فاغنر التابعة لبريغوجين لم تصل أبدًا إلى موسكو، إلا أن ذلك لم يكن بسبب قلة الفرص؛ إذا كان هناك أي شيء، كان الطريق مفتوحا على مصراعيه، وإذا كان بريغوجين قد حقق أي شيء، فهو أنه جعل بوتين يبدو وكأنه قيصر بلا ملابس.

وبطبيعة الحال، لم يعد بريجوزين موجودا، فقد انفجرت طائرته فوق المجال الجوي الروسي بعد بضعة أشهر، مما أدى إلى مقتله هو وقسم كبير من دائرته الداخلية، ولكن كل المكونات التي غذت تمرد بريجوزين لا تزال موجودة: الإحباط إزاء غزو بوتن الفاشل؛ والتجريد المستمر لروسيا من الرجال والمواد من أجل الاستمرار في المستنقع؛ وهذا النوع من عدم المساواة المتصاعد في الثروة الذي أطلق الشعبويين والثوريين حول العالم من قبل، ولهذه الأسباب، يبدو أن هذا هو أحد السيناريوهات الأكثر ترجيحاً التي تواجه روسيا ما بعد بوتين، ولن تهدأ نيران النزعة القومية التي أججها بوتين في أي وقت قريب.

لماذا قد لا يحدث: مع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو ليس حتميًا، كان بريغوجين نفسه فريدًا من نوعه تقريبًا، فهو طاهٍ تحول إلى حكومة القلة على استعداد للانفصال علنًا عن حكومة بوتين، بل وحتى إهانة الرئيس نفسه، كل ذلك أثناء بناء ميليشيا تمتد من أوكرانيا إلى وسط إفريقيا. في الوقت الحالي، لا توجد قوة أخرى يمكن مقارنتها بمجموعة فاغنر التابعة لبريغوجين، والتي تم تفكيك جزء كبير منها وضمها إلى الدولة، بالإضافة إلى ذلك، فإن بوتين يصبح أكثر قومية مع استمرار الحرب، ويميل أكثر فأكثر نحو الفاشية الصريحة، فالالتفاف على بوتن من اليمين سوف يصبح أكثر صعوبة، وخاصة مع استمراره في الانحدار إلى عالم المؤامرات القومية.

سيناريو رقم4.. إعادة ضبط تكنوقراطية.. احتمالية: 20-25%

لماذا قد يحدث ذلك: لقد مر عامان الآن على غزو موسكو الفاشل لأوكرانيا، وتأثير ذلك في روسيا واضح بالفعل، وسوف تستمر هذه التكاليف في التراكم، سواء من حيث الاقتصاد المتراجع أو ارتفاع أعداد الجثث، ولهذا السبب فإن فكرة اجتماع دائرة داخلية من مسؤولي الكرملين مع بوتين وإبلاغه بأنهم يقدرون خدمته، وأنهم يتمنون له التوفيق في التقاعد -بعبارة أخرى، تكرار لما حدث في الإطاحة بنيكيتا خروتشوف عام 1964- هي سيناريو آخذ في الظهور، في احتمال مع مرور الوقت، وفي الواقع، هناك احتمال واضح أنه بحلول عام 2030، سوف يظهر نظام جديد في روسيا، فالحكومة الجديدة لن تكون ديمقراطية بالضرورة، ولكن سيترأسها عدد صغير من النخب التكنوقراطية المدربة في الغرب.

لماذا قد لا يحدث ذلك: مع الاعتذار لإسحق نيوتن، هناك قانون حديدي للاستبداد: الديكتاتور في السلطة يميل إلى البقاء في السلطة، وبعبارة أخرى، فإن انتزاع السيطرة من دكتاتور مثل بوتين يتطلب دائما قدرا أكبر بكثير من التخطيط والطاقة والموارد مما يحتاجه الزعيم الحالي لإحباط أي مؤامرة داخلية. ليس من المستغرب أن تفكر في الأمر، لأن ديكتاتورًا مثل بوتين لا يزال يسيطر على جميع أدوات الدولة - ويزرع المنافسة بين أتباعه، الذين سيكونون حريصين على الكشف عن أي مؤامرة مناهضة لبوتين. أضف إلى ذلك حقيقة مفادها أن بوتين لا يزال يتمتع بدعم واسع النطاق بين المسؤولين الروس ــ خاصة وأن روسيا قد تفوز بالفعل، نظراً لحالة الحرب في أوكرانيا ــ وأن الآمال في الإطاحة على طريقة خروشوف ليست رهاناً آمناً.

السيناريو رقم 5 .. يحيا الرئيس بوتين - الاحتمالية 45-50%

لماذا قد يحدث: كان هذا دائمًا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، أليس كذلك؟ وباستثناء الأحداث الصحية غير المتوقعة، وخاصة في ضوء حساسية الولايات المتحدة المكتشفة حديثا بشأن دعم أوكرانيا، يستطيع بوتين أن ينظر إلى فترة ولايته الرئاسية الجديدة باعتبارها شيئا من المرجح أن يخدمه بالكامل، وربما أبعد من ذلك بكثير، وهذا أمر مفهوم، ومع وفاة نافالني، أصبحت المعارضة الديمقراطية في حالة من الفوضى، والاقتصاد الروسي، على الرغم من وابل العقوبات الغربية، لم ينهار إلا بالكاد، حتى لو أصبح بطيئا، ورغم أن بوتن لم يتمكن من غزو كييف، فإن أسوأ ما في الحرب الأوكرانية ربما يكون قد تجاوزه بعد، وخاصة في ضوء تحفظ الولايات المتحدة بشأن تسليح أوكرانيا، وبالمقارنة مع الرؤساء الأمريكيين، فإن بوتين الذي يبلغ من العمر 71 عامًا فقط، لا يزال يتمتع بشباب (نسبي) إلى جانبه.

لماذا قد لا يحدث ذلك: لا تزال قبضة بوتين على السلطة تبدو قوية، ولكن هناك الكثير من العوامل التي ستجعل ولايته القادمة مختلفة تمامًا، وربما أكثر صعوبة بكثير، من أي شيء رآه سابقًا، خذ الاقتصاد، ورغم نجاح بوتن في النجاة من العقوبات المفروضة على روسيا حتى الآن، فمن الواضح أن الاقتصاد ككل يتجه نحو الركود وارتفاع التضخم. ومن ناحية أخرى، في أوكرانيا، أدت أخطاء بوتن بالفعل إلى أعداد مذهلة من الضحايا، وسيكون أي من العنصرين كافيا لتهديد أي زعيم، مهما كان سلطويا، فالهروب من ملزمة كليهما سوف يؤدي إلى توسيع أدوات بوتين الدكتاتورية إلى أبعد من أي وقت مضى.