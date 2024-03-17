نجم الزمالك ينال ثقة كبيرة من حسام حسن

تحدث الإعلامي سيف زاهر عن موقف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني من اللاعب مصطفى شلبي نجم الزمالك.

وقال سيف زاهر عبر تصريحات تليفزيونية "أن حسام حسن يضع ثقة كبيرة في مصطفى شلبي ويرى أنه لاعب مميز ويقدم شكل وأداء جيد وأنه سيكون من نجوم منتخب مصر في المستقبل.

وأضاف زاهر: مصطفى شلبي سيكون من العناصر الأساسية للمنتخب خلال الفترات القادمة ويرى فيه خامة جيدة ومستقبل جيد للفريق المصري.

وتم استدعاء مصطفى شلبي الى منتخب مصر مؤخرا عقب الاعلان عن إصابة حسين الشحات لاعب الأهلي خلال التدريبات الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيوزيلندا يوم الجمعة المقبل في نصف نهائي الدورة الودية التي تقام في مصر، حيث يوجد في الطرف الأخر مباراة كرواتيا وتونس.