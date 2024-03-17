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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل ناشئي الزمالك أمام الأهلي

صدى البلد

أعلن إبراهيم صلاح المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2003 ، عن تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل في إطار المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : معاذ علاء الدين .

خط الدفاع : أحمد رفاعي - عبد الرحمن علي - أيمن الجزار - محيي جمعة

خط الوسط : طارق علاء - مصطفى بسيوني - محمد عاطف - حازم أسامة - محمد صلاح .

خط الهجوم : علي أحمد حسام "ميدو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود الشناوي، وسيد شريف، والسيد الغديري، وزياد الباسل، ومحمد كمال "اوماجا"، ومازن عادل، ومحمد سامح، وكريم عبدون، وأحمد عبد الرحيم "ايشو".

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