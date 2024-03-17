الكونجرس يحقق في تأثير قطر على الجامعات الأمريكية وسط تصاعد معاداة السامية

أدى التحقيق في معاداة السامية في حرم الجامعات الأمريكية، والذي أجراه أعضاء جمهوريون في لجنة التعليم بمجلس النواب الأمريكي، إلى تحويل انتباهه نحو مشاركة قطر في الجامعات الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع الحوادث المعادية للسامية والمشاعر المعادية لإسرائيل في جامعات النخبة الأمريكية، خاصة في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها حماس.

ووجهت الرئيسة الجمهورية للجنة، فيرجينيا فوكس، استفسارات إلى 3 مؤسسات مرموقة في رابطة آيفي ليغ - هارفارد، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة كولومبيا- لطلب تفاصيل عن أي تبرعات من قطر منذ يناير 2021.

ويأتي هذا التركيز على قطر في أعقاب ادعاءات الناشطين المحافظين، أن التمويل القطري ربما أثر على المواقف تجاه إسرائيل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وقد أسهمت قطر- المعروفة كواحدة من أكبر المانحين الأجانب للجامعات الأمريكية- بأكثر من 5.1 مليار دولار منذ عام 1986، مع جزء كبير من التبرعات التي تم تقديمها في العقد الماضي، وكان قسم كبير من هذا التمويل يهدف إلى إنشاء جامعات أمريكية في الدوحة، عاصمة قطر، كجزء من مبادرة لجلب التعليم على النمط الغربي إلى منطقة الخليج.

ويأتي التدقيق الأخير في علاقات قطر مع الجامعات الأمريكية، وسط حملة أوسع لدراسة تأثير التمويل الأجنبي على مؤسسات التعليم العالي الأمريكية.

وقد أثيرت مخاوف بشأن التأثير المحتمل لمثل هذه التبرعات على الحرية الأكاديمية وتشكيل ثقافة الحرم الجامعي.

وبينما يقول المدافعون عن التمويل القطري إنه يشبه جهود الضغط التي تبذلها حكومات ذات سيادة أخرى؛ يشير النقاد إلى دعم قطر المزعوم للجماعات الإسلامية وسياستها الخارجية المستقلة كأسباب للقلق.

ويتزامن التحقيق أيضًا مع تصاعد التوترات في المنطقة وزيادة التدقيق في علاقة قطر مع حماس والإخوان.

ويتعين على الجامعات الأمريكية الإبلاغ عن التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 250 ألف دولار، على الرغم من أن تطبيق قواعد الإبلاغ هذه كان محدودًا.

ويهدف التشريع الذي اقترحته “فوكس” إلى تشديد متطلبات إعداد التقارير، وتسليط الضوء على تدفق الأموال الأجنبية إلى التعليم العالي الأمريكي.