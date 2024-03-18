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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

"شادية بقت صباح" و"عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب".. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال

حمو بيكا وكزبرة في
حمو بيكا وكزبرة في برنامج رامز جلال

حمو بيكا وكزبرة.. أثار مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة جدلًا واسعًا، عقب وقوعهما ضحية الحلقة السابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، مع الفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاحد.

ولم يتعرف مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة علي نجوم الزمن الجميل، حيث أنهما لم يتمكنا من معرفة أسماء نجوم الزمن الجميل واخطأوا في ذكر أساميهم الصحيحة مما جعلهم يتصدران تريند منصات تواصل الاجتماعي المختلفة.

شادية بقت صباح

وعقب استقبال الفنان رامز جلال لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، عرض رامز جلال بعض الصور من نجوم الزمن الجميل علي حمو بيكا حتي يتعرف عليهم ويقوم باختيار ثلاث شخصيات منهم، من ضمن أحداث مقلب رامز جلال.

وأخطأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في التعرف على صورة الفنانة شادية والفنانة صباح، وبسؤال رامز جلال عن صورة الفنانة صباح قال حمو بيكا أنها الفنانة شادية، فيما علق على صورة الفنانة شادية كونها الفنانة صباح.

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