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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يدشن جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي

صدى البلد

أعلن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا عن تدشين جائزة تحمل اسم الأديب المصري الكبير إدوار الخراط ، لتبدأ دورتها الأولي هذا العام 2024. 

قال الكاتب أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية وأمين عام اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية : إدوار الخراط هو أحد أبرز نجوم اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا زهاء ربع قرن، وهو واحد من كبار الأدباء الذين كانت لهم بصمتهم الخاصة في السرد الأدبي والاحتفاء به اليوم هو احتفاء بصاحب تيار أدبي يستحق التكريم والتقدير .

 وهذه هي أولي جوائز اتحاد الكتاب بالتعاون مع أسرة الأديب الكبير. 

وكان اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا قد استضاف في مقره وسط القاهرة الاجتماع التأسيسي للجائزة ، والذي أسفر عن تشكيل مجلس الأمناء برئاسة الروائية والناقدة الدكتورة مي التلمساني أستاذ الدراسات العربية والسينمائية في جامعة أوتاوا بكندا ، وعضوية الكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ، والكاتب والتاقد إيهاب الملاح ، والكاتبة والروائية ضحي عاصي والكاتب والناقد محمد شعير ، ومن أسرة الأديب الدكتور إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي ، والدكتور أيمن الخراط أستاذ التصوير ومخرج الأفلام الوثائقية . 

وحسب بيان لمجلس الأمناء فإن الجائزة تحمل اسم (جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي) ويتم إجراء مسابقتها وفق آلية عام وعام ، بحيث تكون علي المستوي المصري عاماً ثم علي المستوي العربي عاماً آخر بالتناوب ، وتختص الجائزة بالعمل الأدبي المنشور للأدباء الشبان حتي سن 35 عاماً ، ويتم تسليم الحائزة في شهر ديسمبر من كل عام في ذكري رحيل إدوار الخراط. 

ولد الأديب المصري إدوار الخراط في مدينة الإسكندرية عام 1926 , وقد كتب الرواية والقصة القصيرة ، واعتبرت مجموعته القصصية (الحيطان العالية) التي صدرت عام 1959 منعطفاً بارزاً في السرد العربي.

يذكر أن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا قد تأسس  عام ١٩٥٨ في سريلانكا ، وعقد مؤتمره التأسيسي في تركيا ، ثم انضمت إليه أمريكا اللاتينية بعد مؤتمر الاتحاد في فيتنام عام ٢٠١٣، وحينما تولي الأديب يوسف السباعي وزير الثقافة المصري الأسبق قيادة الاتحاد قام بنقل مقره إلي القاهرة . 

وقد شهد الاتحاد - الذي يعد الظهير الفكري لحركة عدم الانحياز ويضم (٤٧) دولة من ثلاث قارات - دوراً كبيراً لعدد من رموز الفكر والثقافة .. في مقدمتهم الأديب والكاتب لطفي الخولي الذي تولي منصب الأمين العام للاتحاد عقب يوسف السباعي . وكان من بين نخبته الفكرية الأديب عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر محمود درويش والكاتب إدوار الخراط وعدد من قادة المعرفة في القارتين .

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