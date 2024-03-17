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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوزه باكتساح .. بوتين يتوجه بالشكر إلى الناخبين الروس

بوتين
بوتين

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن فوزه في الانتخابات سيسمح لروسيا بأن تصبح أقوى وأكثر فعالية.

وأضاف بوتين في مقر حملته الانتخابية، اليوم الأحد بعد فوزه في انتخابات الرئاسة باكتساح، قائلا: 'من كل صوت، نبني إرادة مشتركة لشعب الاتحاد الروسي'.

كما شكر المواطنين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأعرب عن 'امتنانه الخاص لمحاربينا على خط التماس'، في إشارة إلى الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا.

ويضيف: 'مهما حاولوا إخافتنا وقمع إرادتنا وضميرنا، لم ينجح أحد في التاريخ على الإطلاق. لقد فشلوا الآن، وسيفشلون في المستقبل'.

وقد وصفت الانتخابات الروسية بأنها ليست حرة ولا نزيهة من قبل بعض نظرائه الدوليين.

وسيقود زعيم الكي جي بي السابق، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999، البلاد لولاية خامسة.

لكن نتائج الليلة لم تكن مفاجئة، حيث أن أي معارضة ذات مصداقية لفلاديمير بوتين إما في السجن أو في المنفى أو ميتة.

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