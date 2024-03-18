عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غلق باب الاشتراك في مشروع علاج "الصحفيين" غدا

صدى البلد

تغلق غدا الثلاثاء الموافق 19 مارس نقابة الصحفيين باب الاشتراك والتجديد فى مشروع العلاج 2024.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية أعلنت عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 12 إلى 19 مارس 2024م، تنفيذًا لقرار مجلس نقابة الصحفيين، وذلك بغرامة 25% من قيمة الاشتراك.

أولًا: العمل سيكون خلال مواعيد العمل الرسمية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.
ثانيًا: مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

موافقة على تحويل قيمة الاشتراك

ثالثًا: الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

رابعًا: مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266).  

خامسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك.

سادسًا: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة. 
سابعاً: قرار المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد.. طلب غريب للمتهم بقضية حبيبة الشماع من داخل محبسه | فيديو

الأرصاد تحذر من ذروة عدم استقرار الطقس.. وهذه الفئات ممنوعة من الخروج

وفاه نجم الزمالك السابق .. تفاصيل

شوف هتقبض كام| موعد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات عن شهر أبريل

آخر تسجيل صوتي لحبيبة الشماع ضحية سائق أوبر قبل وفاتها .. فيديو

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 8.. كيف ستنتقم مي عمر من أحمد زاهر؟

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

أول ظهور لعشيقة المسئول الكبير المتهم في قضية رشوة أسوان الكبرى..فيديو

ترشيحاتنا

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

عاجل.. الكابينت الإسرائيلي يوسع من صلاحيات الوفد المفاوض في محادثات غزة

من البحر الأحمر.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي وإسقاطه في إيلات

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

القوات المسلحة الأردنية تكشف حقيقة تحركات جوية غير معروفة المصدر بالبلاد

21 لاعباً في مران منتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذكاء الاصطناعي.. شريهان تثير الجدل بصورها الأخيرة

لو بتعاني منها.. 5 حلول طبيعية للتخلص من الحموضة في الصيام

لن تصدق.. ماذا يحدث لمرضى الضغط عند تناول العرقسوس

كاجوال لافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها | شاهد

فيديو

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

قبل انتشار الخبر بفترة طويلة.. صابرين تتحدث عن انفصالها

بلدك معاك| المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ