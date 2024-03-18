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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

صدى البلد

كشف الأعلامي أحمد شوبير، عن حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية.

وكتب عبر فيسبوك: “المغربي جلال جيد حكماً لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية”.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع عبدالله السعيد لاعب الأبيض على هامش مران امس الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفني وعبد الله السعيد بشأن بعض التعليمات الفنية والأدوار المطلوبة من اللاعب خلال الفترة المقبلة، في حضور كل من أندري بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

احمد شوبير الزمالك ومودرن فيوتشر الدور ربع النهائي البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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