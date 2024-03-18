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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: عمليات توزيع المساعدات مستمرة وبدأنا إرسال شاحنات إلى شمال غزة

غزة
غزة

كشف عدلي أبو حسنة مستشار وكالة الانروا، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأوضاع كارثية وتزداد يوما بعد يوم.
وأضاف مستشار وكالة الانروا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن عمليات توزيع المساعدات مستمرة وبدأنا بإرسال شاحنات إلى شمال غزة.
وتابع عدلي أبو حسنة مستشار وكالة الانروا، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني معاناة شديدة في ظل الأوضاع الحالية، لافتا إلى أن عملية توزيع المساعدات تتم على قدم وساق.

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