رامز جلال أمام القضاء| عبد الناصر زيدان يُفاجئ الجميع بنشر فيديو صادم بعد تعرض ذراعه لإصابة خطيرة

تعتبر البرامج التلفزيونية التي تعتمد على المفاجآت والإثارة من أبرز البرامج التي تجذب الجماهير وتثير اهتمامهم. ومن بين هذه البرامج، برنامج "رامز جلال جاب من الأخر" الذي يبث خلال شهر رمضان المبارك على قناة "MBCمصر"، والذي يعتبر واحدًا من أكثر البرامج إثارة وجدلًا في الساحة الإعلامية.

