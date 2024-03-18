أبطال للأذكياء فقط يواصلون التصوير والعرض 15 رمضان

يواصل فريق عمل مسلسل للاذكياء فقط تصوير المشاهد المتبقية للعمل استعداد لعرضه فى النصف الثاني من الشهر الكريم.



ونشر حسام داغر صورة من كواليس العمل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: مسلسل ( للاذكياء فقط ) مع اخواتي حمدي الميرغني و كريم عفيفي و رنا رئيس و المخرج العسل عشرة العمر عبد الرحمن حماقي و المنتجة العسل شيرين مجدي لقاء السحاب.









أبطال مسلسل للأذكياء فقط

مسلسل للأذكياء فقط بطولة حمدي الميرغني، كريم عفيفي، رنا رئيس، ريم سامي، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

ويتم عرض مسلسل للأذكياء فقط في النصف الثاني من موسم رمضان الحالي 2024.





حسام داغر يحيى ذكرى وفاة والدته





وأحيا حسام داغر ذكرى وفاة والدته الرابعة من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب حسام داغر على صحفته قائلا: النهارده سنويتك الرابعه يا ماما يا حبيبتي وطول عمرك بتحبي الورد وملقتش حاجه ممكن توصلك غير الدعاء والورد اللي بتحبيه.. فاكرة الفيديو ده لما اخواتي صورونا واحنا داخلين من الباب من الحج في 2017



وأضاف: انتي دلوقتي في الجنة المليانه ورود “إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ”، الآيه بتصور النعيم الي بيوصل ليه المتقون .. و انتي وردك و الفل الي زرعتيه بيطرح كل سنه و ناس بتشمه و بقولهم ماما الي زارعاه و سبحان الله كانة ريحته من الجنة.



وتابع: النهاردة ان شاء الله ربنا يقدرني نعملك ختمة عندي في بيتي مع حبايبك وحبايبي ويا رب ثوابها يوصلك هدية عيد ميلادك يوم 25 يناير و ذكّري وفاتك يوم 18 يناير الي يحب يشاركنا يبقاله الاجر و الثواب ..