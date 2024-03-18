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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليل نيمار: أخطأت في حق الزمالك ونفسي.. والأهلي حاول ضمي

خليل حجي نيمار لاعب
خليل حجي نيمار لاعب فريق شيراك الأرميني

قال خليل حجي نيمار لاعب فريق شيراك الأرميني، إنه غير محظوظ في كرة القدم، رغم أنه تلقى أكثر من عرض مثل روما وزيورخ وغيرهم من الأندية الأوروبية، إلا أن العقبة كانت عدم مشاركته في الدوري الممتاز بمصر.

 

وأضاف نيمار، خلال مداخلة عبر «زووم» مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه رحل عن الزمالك بسبب قلة خبرته، مضيفًا «كنت أطلب مبالغ كبيرة من النادي للهروب منه من أجل الاحتراف».

 

وأشار إلى أنه تعلم الكثير خلال الـ10 سنوات الماضية التي غابت فيها الخبرات عنه، فضلًا عن أنه غير محظوظ على مستوى كرة القدم، إلا أن المشوار أمامه طويلًا لتقديم الكثير من النجاحات مستقبلًا، إذ يبلغ من العمر 25 عامًا.

 

وأوضح أن وكلاء اللاعبين دائمًا ما يبحثون عن مصالحهم الشخصية، مضيفًا «وكيلي القديم كان أحد أسباب مسيرتي الضعيفة، وأخطأت في حق الزمالك وكذلك نفسي، وأتمنى يومًا العودة إلى صفوفه».

 

واختتم تصريحاته، بأن الأهلي حاول ضمه قبل كأس الأمم الإفريقية للشباب 2017، إذ تواصل معه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وقتها، من أجل التفاوض معه، لكن لم تحدث الجلسة من الأساس.

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