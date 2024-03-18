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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء بغزة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة هذا الفجر في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في غزة والمنطقة المحيطة به، وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين.

وأضافت حركة حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وكل مكونات الحياة في غزة، لن تصنع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل.

وأشارت الحركة إلى أن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني، والتي أحد أركانها تدمير المنشآت الطبية في القطاع.

وطالبت حماس من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأممية المعنية، بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الطبي، المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بدء عملية عسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية حول وجود قيادات لحركة حماس بالمستشفى.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن القوات خاصة الإسرائيلية تسللت لـ مستشفى الشفاء لملاحقة مسلحين بارزين من حماس.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن هناك عدد من دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز على البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء في غزة.

ادعاءات كاذبة.. الفصائل الفلسطينية تندد بالعملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء

بيان عاجل من حكومة غزة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية على مجمع الشفاء

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