كل الحوادث الماضية لم نستفد منها.. خبير السلامة المهنية يوضح أسباب الحرائق

قال الدكتور طلعت البهلول، خبير السلامة المهنية، إن كل الحرائق الماضية لن ولم نستفيد منها ومن أسباب حدوثها، مضيفاً أن حريقة استوديو الأهرام هذا دليل على عدم اتباع السلامة والصحة المهنية.



وأضاف « البهلول » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي السيد علي أن حريقة أستوديو الاهرام موجوده على الأخشاب وهذه الأخشاب مدهونه تنر أو مواد بترولية ولكن لسان اللهب لا ينتشر في فترة زمنية قليلة لترتفع هذا الارتفاع ويبقى السؤال هل يوجد مخازن للبويات ومخازن للتنر وهل يوجد أسلوب الإطفاء التلقائي.



وأشار خبير السلامة المهنية، إلى أن يجب الا نحكم إلا بعد صدور تقرير من البحث الجنائي وتحقيقات النيابة.



https://youtu.be/KwuYucgizks?si=5oBrNqmgfZ5go1FJ