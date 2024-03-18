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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حمدي يفتح النار على إدارة الزمالك ..تفاصيل

صدى البلد

فتح محمد حمدي لاعب الزمالك السابق النار علي إدارة نادي الزمالك غي تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش.

وقال محمد حمدي:" إدارة الزمالك لم ترد على اتصالات المحامي وأجلت قرار اتخاذ الشكوى ضد النادي أكثر من مرة".

وأكمل :"فسخوا عقدي قبل غلق القيد بيومين وليا ٢ ونصف مليون جنيه!!".

وتابع محامي اللاعب،:" تواصلنا مع الكابتن حسين لبيب رئيس النادي حيث أنه هو من تعاقد مع اللاعب في فترة إدارته السابقة ولكن لم نتوصل لحل.

أعلن محمد حمدي لاعب الزمالك السابق، تقدمه بشكوي رسمية  ضد نادي الزمالك بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد.

وقال محمد رشوان محامي اللاعب، في تصريحات خاصة لصدي البلد،  إن اللاعب طرق كل الأبواب الودية خلال الفترة المقبلة لانهاء أزمة مستحقاته بشكل ودي بالتواصل مع مسؤولي الزمالك.

 

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