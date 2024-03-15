لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

أعلن محمد حمدي لاعب الزمالك السابق، تقدمه بشكوي رسمية ضد نادي الزمالك بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد.

وقال محمد رشوان محامي اللاعب، في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن اللاعب طرق كل الأبواب الودية خلال الفترة المقبلة لانهاء أزمة مستحقاته بشكل ودي بالتواصل مع مسؤولي الزمالك.

وتابع محامي اللاعب،:" تواصلنا مع الكابتن حسين لبيب رئيس النادي حيث أنه هو من تعاقد مع اللاعب في فترة إدارته السابقة ولكن لم نتوصل لحل.

وكلف اللاعب المحامي بالنقض محمد رشوان والمعروف في هذا المجال بتمثيله قانونا في هذه الشكوي لدي إتحاد الكرة.