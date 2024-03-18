مسئول إسرائيلي يتحدث عن هدنة متوقعة لمدة 6 أسابيع في مفاوضات الدوحة| تفاصيل

أكد مسؤول إسرائيلي أنه من المتوقع أن يجري المفاوضون في الدوحة اليوم، الاثنين، لإجراء محادثات حول هدنة لمدة ستة أسابيع مع حماس مقابل الإفراج عن 40 محتجزا.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال المسؤول إن رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، سيرأس الوفد.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هذه المرحلة من المفاوضات قد تستغرق أسبوعين على الأقل، حسب التقديرات الرسمية، مستشهدا بالصعوبات التي قد يواجهها مندوبي حماس للتواصل مع الحركة في الجيب المحاصر بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوفد المغادر إلى قطر سيسعى لتغيير الخطوط العريضة التي اقترحتها "حماس".

فيما أشار الإعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين تقليلهم من احتمال التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن.

وتستأنف المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل جدي في قطر اليوم الاثنين؛ وهي المرة الأولى التي ينضم فيها كل من المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وكان الوسطاء الدوليون يأملون في تأمين هدنة لمدة ستة أسابيع قبل أن يبدأ رمضان، لكن حماس رفضت أي صفقة لا تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضته إسرائيل.

وقد وافق الكابينيت الإسرائيليّ الموسّع على تكليف الفريق الإسرائيلي المفاوض، الذي سيغادر إلى العاصمة القطرية، الدوحة، لاستكمال المفاوضات الرامية إلى التوصّل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وليل الأحد - الإثنين، اجتماعين للمجلسين الوزارين - المصغر لإدارة شؤون الحرب، والموسع للشؤون السياسية والأمنية.

وقد بحث الاجتماعان بشأن موقف الحكومة الإسرائيلية من المقترح الذي قدمته حركة حماس، الأسبوع الماضي، لتبادل الأسرى بموجب اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في قطاع غزة، وقد انتهى اجتماع "الكابينيت الموسّع"، بعد أكثر من ثلاث ساعات على انعقاده.