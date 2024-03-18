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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيداً للمرحلة الثانية لحياة كريمة..انتهاء حصر كافة احتياجات قرى مركزى "قنا ونجع حمادى"

اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الانتهاء من حصر كافة احتياجات ومطالب المواطنين بمركزى قنا ونجع حمادى، وإعداد خطة تنموية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة للمركزين، تمهيداً لبدء دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام محافظة قنا ، صباح اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي، بحضور حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وأشرف انور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وشاذلي البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد، مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة.

 

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وأضاف الداودى، بأن القرى التي تم اختيارها ضمن المرحلة الثانية تمت وفق معايير المبادرة ودراسات توضح القرى الأكثر احتياجاً، من حيث عدد السكان بها، وسيتم تنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها وفق الأولويات لكل قرية.

 

وطالب محافظ قنا ، الأجهزة التنفيذية بإعداد تقرير دوري مفصل حول انتظام سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» والعمل على تذليل أي معوقات أولاً بأول.
 

وأكد محافظ قنا ، بأن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل كافة المعوقات التى تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، من خلال توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.


 

اجتماع حياة كريمة

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قنا حياة كريمة القطاعات الخدمية المرحلة الثانية المشروعات

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