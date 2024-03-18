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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

روماني حكيم: مصر تمضي بخطى متسارعة في إنتاج الهيدروجين الأخضر

المهندس روماني حكيم
المهندس روماني حكيم

أكد المهندس روماني حكيم ، عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا"، وعضو مجلس إدارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة ومتسارعة في تنمية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر بما يتناسب مع إمكانياتها وثرواتها الهائلة التي تمكنها من الريادة العالمية في هذا المجال
وأوضح روماني حكيم، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي القدرة الإنتاجية لمصر من الطاقة المتجددة ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، بنسبة 8 % على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 6,691 ميجا وات، وفق بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يؤكد اتجاه الكثير من المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وأيضا دليل علي ما توليه الحكومة لتنمية هذا القطاع والتيسيرات التي تمنحها الحكومة لجذب المزيد من المستثمرين
وقال روماني حكيم، إن الطاقة الكهرومائية كان لها النصيب الأكبر بنحو 2,832 ميجا وات، تلاها طاقة الرياح ب 1,885 ميجا وات، ثم الخلايا الشمسية ب1,770 ميجا وات، بعدها الطاقة البخارية بنحو 140 ميجا وات، وأخيرا الطاقة الحيوية بنحو 64 ميجا وات.
وكشف عضو مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة سيدا، عن أن نسبة مشاركة القطاع الخاص من إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت نحو 35 %، موضحا أن الاتجاه الأكبر للاستثمارات حاليا في هذا القطاع، يتجه نحو مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تتجاوز 42 جيجاوات
في إطار خطة الدولة للاستحواذ على حصة 5 إلى 8 % من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار في نهاية مدة الاستراتيجية.

الهيدروجين الاخضر الخلايا الشمسية الريادة العالمية الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الحيوي

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