إسرائيل تغتال فائق مبحوح رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اغتيال رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس فائق مبحوح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا خلال نشاط في مستشفى الشفاء اليوم على رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس.

وأضاف أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء.

وأضاف "في إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان تم القضاء على فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس".

وأشار إلى أن مبحوح كان مسؤولًا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة في الروتين والطوارئ، لافتًا إلى أن المبحوح قُتل خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات الإسرائيلية.