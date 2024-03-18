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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش سبل التعاون المشترك مع مؤسسة فولبرايت مصر

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فلوبرايت مصر والوفد المرافق لها وذلك لبحث سبل التعاون، والتعريف على منح هيئة فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بمحافظة الغربية، فضلاً عن تنمية  المجال التعليمي والثقافي للعاملين بالإدارة المحلية بالغربية.

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وأكد محافظ الغربية خلال اللقاء أن هذا التعاون  يهدف إلي استكمال خطة المحافظة للاستثمار في العنصر البشري الذي يحمل علي عاتقه السير قدما بقاطرة التنمية وتحقيق معدل أداء افضل ومن ثم تقديم أجود الخدمات  للمواطنين. 


ووجه المحافظ خلال الاجتماع بعقد ندوة تعريفية بديوان عام المحافظة لأبناء محافظة الغربية للتعرف على المنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقدم لها والمعاير التي يجب توفرها.

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وخلال اللقاء استعرضت المديرة التنفيذية لمجالات التعاون والبرامج التدريبية المقترحة والمنح الدراسية والتي تهدف في مجملها إلى رفع كفاءة العنصر البشري بمحافظة الغربية.

 

الجدير بالذكر أن الهيئة تقرم بتقديم العديد من البرامج في كافة المجالات لطلاب الدراسات العليا والباحثين والمهنيين وأعضاء هيئة التدريس.

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الخدمات للمواطنين التعاون المشترك البرامج التدريبية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدراسي الدراسات العليا الدراسات العلي الدكتور طارق رحمي الخارجية الفلسطينية

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