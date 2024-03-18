خالد الجندي: هذا دليل أن القرآن من عند الله ونزل على النبي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، بقول (قل) بمعنى قل يا محمد لعبادى، وهو ما جاء فى سور قل هو الله أحد.. قل أعوذ برب الناس.. قل يا أيها الكافرون.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "لو كان القرآن من عند البشر أو من عند سيدنا النبي، كان يشيل كلمة قل، وهذه للدلالة وإثبات أن القرآن قيل للنبي ولم يقله النبي ولم يخترعه حشاه صلى الله عليه وسلم".

وتابع: "القرآن لا يوجد فيه مجال للتأليف أو للاجتهاد، وسيدنا النبي كان ينقل لنا ما يأتى إليه من الوحي كما هو".

