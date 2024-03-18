خالد الجندي: الجهل ليس له علاقة بمعرفة القراءة والكتابة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أول ما نزل من القرآن الكريم هى سورة العلق، وهي التي تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى "اقرأ باسم ربك"، لافتا إلى أن هذه الآية نزلت على سيدنا النبي الأمي الذى لا يقرأ ولا يكتب.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "الأمى ليس جاهلا وإنما لا يعرف القراءة والكتابة، فسيدنا النبي علم الدنيا كلها، زى واحد خبير كبير فى مجال وارح زيارة إلى اليابان، ولا يتحدث اللغة اليابانية، هل أصبح جاهلا هو خبير كبير فى صناعة الصواريخ".

وتابع: "الجهل ليس له علاقة بمعرفة القراءة والكتابة، والرجل الأمي هو الذى لا يعرف القراءة والكتابة وليس جاهلا ولا يجوز قول جاهل عليه".



