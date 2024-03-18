محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 184 من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، على صرف الدفعة 184 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر فبراير 2024 وذلك بإجمالي مليون جنيه موزعة على 14 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار - فى بيان اليوم /الاثنين/ إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 33 شابا وفتاة وذلك لإقامة مشروعاتهم ، لافتا إلى أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 123.7مليون جنيه استفاد منها 13293 شابا وفتاة.



ووجه محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وعلى صعيد آخر - أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، عن تنظيم الإدارة العامة لطب الأسنان خلال فبراير الماضي 1228 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 5713 مواطنا، واستفادة نحو 24 ألفا و727 مريضا من خدمات أقسام وعيادات أسنان.



وأكد مكين- في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه تم تكثيف الجولات المرورية خلال شهر فبراير وتم تفقد 11 قسما وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، وتوزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.



ومن جانبه.. أكد مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية الدكتور محمد أبو العنين، الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظا على صحة الأطباء والمواطنين .



وأضاف بأنه تم إجراء 8 عمليات صيانة ومقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية منها مستشفى الجمالية ووحدة العزازنة الصحية بإدارة دكرنس ووحدة الجزائر الصحية بإدارة جمصة ووحدة بساط كريم الدين بإدارة شربين.

