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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

اجتماع الخطة الاستثمارية
اجتماع الخطة الاستثمارية بقنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد ، واللواء سامح البدراوى، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق، والعميد هاني الاتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

 

 

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ومن جانبه قال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل العقبات لنهو الأعمال الخاصة بالمشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر، وبناءً على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدًا متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز  بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات. 

وأشار الداودى، إلي أنه تم تسليم موقع المنطقة الحرفية بالترامسة إحدى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب علي مساحة 20 فدان مكونة من منطقتين، الأولي منطقة الورش و تضم 456 ورشة، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل "مسجد، نقطة اسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن"، كما يضم المشروع عدد من المحال التجارية و المعارض التسويقية.

 

ووجه محافظ قنا ، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيداً لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها.

 

وشدد الداودى، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم اسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة لتوقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

قنا رؤية مصر 2030 الخطة الاستثمارية الترامسة التنمية المستدامة

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