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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول مفاوضات سلطات الاحتلال وحركة حماس في الدوحة اليوم

تسليم أسرى الاحتلال
تسليم أسرى الاحتلال في وقت سابق من قبل المقاومة

كشفت مصادر عن إجراء جديد بالمفاوضات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، موضحة أنها ستدار بحضور القيادي في حماس خليل الحية ورئيس الموساد في نفس المكان لكن في غرف منفردة والوسطاء سيتنقلون بينهما، وفق ما ذكرت القناة 12 العبرية.

يأتي ذلك فيما قال مصدر لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إن المحادثات بين رئيس المخابرات الإسرائيلية  والوسطاء ستبدأ اليوم الاثنين في قطر .

من المتوقع أن تبدأ محادثات اليوم في قطر بين مسؤولين مصريين ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا اليوم الاثنين بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، بحسب مصدر مطلع.

وقال المصدر لشبكة سي إن إن، إن حركة حماس  قدمت مجموعة جديدة من المطالب بما في ذلك دعوات للإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. 

وقال مكتب رئيس الوزراء الصهيومي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة: “تواصل حماس التمسك بمطالب غير واقعية”، لكنه أعلن أن فريقا إسرائيليا سيسافر قريبا إلى الدوحة لإجراء مزيد من المحادثات. 

وصرح مصدر دبلوماسي إسرائيلي لشبكة سي إن إن اليوم الاثنين، بأنه تم السماح للوفد الإسرائيلي بالسفر إلى الدوحة ووافقت الوزارات الأمنية على تفويض الوفد لإجراء المفاوضات.

المفاوضات الاحتلال وحماس رئيس الموساد رئيس المخابرات

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