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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يسعي لخطف موهبة أمريكية من ريال مدريد

صدى البلد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، أن أندية ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ، مهتمة بضم أحد المواهب الأمريكية الشابة.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن هناك اهتماما كبيرا بضم النجم الأمريكي الرائع كافان سوليفان.

ومثل سوليفان صاحب ال14 عاما الولايات المتحدة على مستوى فريق الشباب، وظهر بشكل مميز، مما جذب أنظار عمالقة أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن سوليفان يجري مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي بشأن الانتقال لملعب الاتحاد.

ولم يوافق سوليفان بعد على توقيع عقد احترافي مع فيلادلفيا يونيون ناديه الأمريكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مستقبل سوليفان سيكون في إنجلترا، حيث من المتوقع أن يتفوق السيتي على ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة، أنه في ظل عدم امتلاك سوليفان لجواز سفر أوروبي، فمن المقرر أن تتم إعارته لأحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم في بلجيكا عندما يبلغ 16 عاما، قبل العودة لصفوف السيتيزنز في سن 18 عاما.

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