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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي المنتخب المغربي المُشارك في بطولة أفريقيا للمصارعة

صدى البلد

التقي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بعثة المنتخب المغربي للمصارعة، على هامش منافسات بطولة إفريقيا للمصارعة والتي تستضيفها مصر بالصالة الدولية ببرج العرب خلال الفترة من 14 وحتى 19 مارس 2024، بمشاركة 371 لاعباً ولاعبة يمثلون 27 دولة في جميع المراحل السنية.

حضور اللقاء، المغربي فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد الدولي للمصارعة، الروماني روزفان عضو الاتحاد الدولي والمدير الفني للبطولة، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، واللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالأشقاء من المغرب في بلدهم الثاني مصر، متمنيًا كل التوفيق للأشقاء في منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الدولة المصرية دائما حاضنة للبطولات العالمية والقارية والعربية بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبنية التحتية الرياضية التي شهدت تطورًا ملحوظاً في عهده.

من جهته، تقدم المغربي فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد الدولي للمصارعة، بالشكر والتقدير والامتنان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي، علي تقديم كل أوجه الدعم اللازمة البطولة الأفريقية، والمنتخب المغربي الشقيق، مشيداً بما تشهده مصر من نهضة شاملة علي كل المستويات، وبخاصة علي المستوي الرياضي.
 

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