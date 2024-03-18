غارات أمريكية وبريطانية على مناطق تابعة لمليشيا الحوثي في اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثيين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بشن غارات جوية على منطقتي الجبانة والفازة في اليمن.

وقالت وسائل الإعلام الحوثية، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت 6 غارات على منطقتي الفازة بمديرية التحيتا والجبانة غرب الحديدة في اليمن.

أوضحت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، أن هناك 4 غارات للعدوان الأمريكي البريطاني تم شنهم على منطقة الفازة بمديرية التحيتا بالحديدة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي، إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن، السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

كما ذكرت القيادة أن الجيش دمر 5 زوارق مسيّرة وطائرة مسيّرة واحدة، داخل مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، السبت.