عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارات أمريكية وبريطانية على مناطق تابعة لمليشيا الحوثي في اليمن

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على الحوثيين

أفادت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثيين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بشن غارات جوية على منطقتي الجبانة والفازة في اليمن.

وقالت وسائل الإعلام الحوثية، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت 6 غارات على منطقتي الفازة بمديرية التحيتا والجبانة غرب الحديدة  في اليمن.

أوضحت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله، أن هناك 4 غارات للعدوان الأمريكي البريطاني تم شنهم على منطقة الفازة بمديرية التحيتا بالحديدة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي، إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن، السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

كما ذكرت القيادة أن الجيش دمر 5 زوارق مسيّرة وطائرة مسيّرة واحدة، داخل مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، السبت.

هجوم صاروخي من الحوثيين على سفينة شمال غرب الحديدة باليمن

الجيش الأمريكي: تدمير 9 صواريخ ومسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

الحوثيين مليشيات أنصار الله الولايات المتحدة بريطانيا اليمن الجبانة الفازة الحديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

موضوعات متعلقة

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيّرتين و5 زوارق للحوثيين في اليمن

إنفجار في البحر الأحمر بالقرب من اليمن

التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية.. مدبولي: ندعم اليمن ووحدته وسلامة أراضيه

إصابة سفينة بصاروخ حوثي قبالة سواحل اليمن

الجيش الأمريكي: تدمير 9 صواريخ ومسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

الحوثيون: اليمن لن يتخلى عن غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار

اليمن.. الهجوم على سفينة جنوب شرق عدن

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين

فرق السما والأرض.. تعليق مثير من كهربا على صفقتي إمام عاشور وعبد الله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ