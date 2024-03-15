هجوم صاروخي من الحوثيين على سفينة شمال غرب الحديدة باليمن

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، اليوم الجمعة، هجوم صاروخي على ناقلة تبعد حوالي 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن.

وقالت أمبري للأمن البحري، إن هناك أضرارا مادية في السفينة التي استهدفها الحوثيون ولا يوجد إصابات.

كما تعرضت سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وفق ما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية اليوم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إن "سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأن السفينة تعرّضت لبعض الأضرار".

وأضافت أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.

وقبل قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرةً إلى أن الجماعة أطلقت 4 صواريخ باليستية نحو خليج عدن والبحر الأحمر دون إصابات أو أضرار.