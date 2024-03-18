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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد الصغير: مبخدش جنيه مع أحمد السبكي..وهذه حقيقة تحرشي بمشتركة في برنامجي

سعد الصغير
سعد الصغير

واجه شيخ العرافين المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، وزعم أن إحدى المشتركات في برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات التلفزيونية صرخت في وجهه، وقالت له "متحطش ايدك عليّ"، لافتًا إلى أنها تزوجت مؤخرا، كما أن الحرف الأول من اسمها (د)، وأن الواقعة حدثت في غرفة ماكير القناة.

وقال "الصغير"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "محصلش، أنت مش عارف بتتكلم في ايه، وعاوز تستفزني، شكلك وحش أوي".

عم أحمد السبكي مبقاش يجيب ليه

أيضا، سأله شيخ العرافين: "عم أحمد السبكي مبقاش يجيب ليه؟! عشان الليثي". ليرد سعد الصغير: "الليثي نجم النجوم وعم الدنيا، بالنسبة للفيلم، صورنا أسبوع، لكن الكاميرا باظت كلها، وكنت مسافر لأمريكا عشان أشتغل برقم كبير لأني مع عم أحمد السبكي مبخدش جنيه، فشالوني وأحمد شيبة من الفيلم وركنوا الأسبوع ده وصوروا تاني من أول وجديد". 

سعد الصغير شيخ العرافين عم أحمد السبكي الليثى القنوات التلفزيونية

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