سعد الصغير: ماباخدش جنيه مع السبكي.. وهذه حقيقة تحرشي بمشتركة في برنامجي

واجه شيخ العرافين المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، وزعم أن إحدى المشتركات في برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات التلفزيونية صرخت في وجهه، وقالت له "متحطش ايدك عليّا"، لافتًا إلى أنها تزوجت مؤخرا، كما أن الحرف الأول من اسمها (د)، وأن الواقعة حدثت في غرفة ماكير القناة.

سعد الصغير: أنت مش عارف بتتكلم في إيه وعاوز تستفزني

وقال "الصغير"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "ما حصلش، أنت مش عارف بتتكلم في إيه، وعاوز تستفزني، شكلك وحش أوي".

وسأله شيخ العرافين: "عم أحمد السبكي ما بقاش يجيبك ليه؟! عشان الليثي". ليرد سعد الصغير: "الليثي نجم النجوم وعم الدنيا، بالنسبة للفيلم، صورنا أسبوع، لكن الكاميرا باظت كلها، وكنت مسافر لأمريكا عشان أشتغل برقم كبير؛ لأني مع عم أحمد السبكي ما باخدش جنيه، فشالوني وأحمد شيبة من الفيلم وركنوا الأسبوع ده، وصوروا تاني من أول وجديد".