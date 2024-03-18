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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لهجوم قومي هندوسي على طلاب أجانب مسلمين يؤدون صلاة رمضان داخل حرم أحد الجامعات بغرب الهند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

بدأت السلطات في غرب الهند تحقيقا بعد أن هاجم هندوس يمينيون متطرفون طلاب جامعات أجانب يؤدون الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع تصاعد التوترات الدينية قبل الانتخابات العامة الحاسمة، وذلك بحسب تقرير مفصل شرته صحيفة CNN الأمريكية. 

هذا وقد أعلنت شرطة أحمد آباد الأحد أنه تم اعتقال شخصين إثر اشتباكات في جامعة غوجارات اندلعت السبت بعد أن بدأ طلاب من دول من بينها أفغانستان وسريلانكا وطاجيكستان الصلاة في الحرم الجامعي.

وعن تفاصيل ما حدث، يقول جي إس مالك، مفوض شرطة أحمد آباد، للصحفيين بحسب الصحف الهندية المحلية: "جاء حوالي 20 إلى 25 شخصًا وسألوا مجموعة من الطلاب الأجانب عن سبب أداء الصلاة هنا، وينبغي عليهم بدلاً من ذلك قراءتها في المسجد، وهنا حدث شجار بينهم، وتم رشق الحجارة، وتخريب غرفهم من قبل الناس من الخارج".

وأصيب طالبان أجنبيان على الأقل، بحسب وزارة الشؤون الخارجية الهندية، وقال المتحدث باسم الشرطة راندير جايسوال على منصة التواصل الاجتماعي X: "تتخذ حكومة الولاية إجراءات صارمة ضد الجناة"، وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الاشتباكات الطائفية التي تصدرت عناوين الأخبار في الدولة الديمقراطية التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، والتي أصبحت مستقطبة بشكل متزايد على أسس دينية في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية.

 

وقال أحد شهود العيان لشبكة CNN، إن الطلاب كانوا يؤدون الصلاة عندما وصلت مجموعة من الأشخاص وطلبوا منهم مراراً وتكراراً التوقف، بينما كانوا يرددون شعارات هندوسية، وقال الطالب بجامعة غوجارات، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الانتقام، لشبكة CNN: "قام أحد الطلاب وصفع أحد أعضاء المجموعة، بعد ذلك، وصلت مجموعة أكبر وبدأت في رشق الحجارة"، فيما يُظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع، يُزعم أنه للحادث، رجالًا يلقون الحجارة على نزل الطلاب ويلحقون أضرارًا بالمركبات، وفي مقطع آخر، يمكن سماع رجال وهم يهتفون "جاي شري رام"، وهو شعار هندوسي أصبح في السنوات الأخيرة نداء واضحا ضد المسلمين. 

فيما يظهر مقطع فيديو آخر طالبة وهي تصفع رجلاً يرتدي وشاحاً باللون الزعفراني، وهو لون مرتبط بالهندوسية، وفي حديثه لقناة نيوز كابيتال جوجارات الإقليمية، قال طالب أفغاني إن حوالي 15 شخصًا كانوا يصلون في شهر رمضان، وأضاف: "جاء ثلاثة أشخاص وهم يهتفون "جاي شري رام"، بعد فترة، عادوا بما لا يقل عن 200 إلى 250 شخصاً، ورشقوا الحجارة، وحطموا دراجاتنا، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف، ونحن لسنا آمنين، ونطلب من الجامعة أن تنقلنا إلى مكان آمن".

 

وقال طالب آخر لـ Gujarat First News إن الجامعة منحتهم الإذن بالصلاة في الحرم الجامعي، وأكدتنائب رئيسة جامعة جوجارات، نيرجا أ.جوبتا، وقوع اشتباكات بين مجموعتين أصيب على إثرها بعض الطلاب الأجانب، وقالت للصحفيين : "التحقيق جار، وقد انتشرت بعض مقاطع الفيديو على نطاق واسع وتحاول الشرطة التحقيق في نقاط الزناد".

 

 

وقد أثار المحللون مرارا وتكرارا ناقوس الخطر ضد تزايد التعصب في أكبر ديمقراطية في العالم ويخشون من تزايد التوترات بين الأديان مع قيام مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا بدفع سياساته الشعبوية والمثيرة للانقسام في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية الشهر المقبل، وفي يناير، تصاعدت التوترات الطائفية في ولاية ماهاراشترا الغربية، حيث تم الإبلاغ عن ثلاث مشاجرات بين الهندوس والمسلمين، وفقًا للشرطة المحلية.

وفي حادث منفصل في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد، شوهدت مجموعة من الهندوس اليمينيين وهم يضعون أعلامًا بلون الزعفران فوق كنيسة مسيحية، وقد وقعت الحادثتان بعد أسبوع واحد من افتتاح مودي معبد رام جانمابهومي ماندير، وهو معبد هندوسي مثير للجدل تم بناؤه على أنقاض مسجد يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر ودمره الهندوس المتشددون قبل حوالي 30 عامًا، مما أدى إلى موجة من العنف الطائفي القاتل لم تشهدها الهند من قبل. منذ تقسيمها الدموي عام 1947.

 

وانتقد النائب المسلم البارز أسد الدين عويسي أعمال العنف التي وقعت يوم السبت في ولاية جوجارات، وانتقد مودي وكبار المسؤولين داخل حكومته، كتب على X: "يا للعار عندما لا تخرج شعاراتك الدينية وولائك إلا عندما يمارس المسلمون دينهم بسلام، وعندما تغضب بشكل غير قابل للتفسير بمجرد رؤية المسلمين، ما هذا إن لم يكن تطرفًا جماعيًا؟".

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