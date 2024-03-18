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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المداح 4 الحلقة 9.. الجن يتحدى حمادة هلال ويوقعه في أزمات جديدة

حمادة هلال
حمادة هلال

شهد مسلسل مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 9 تطورات جديدة حيث يواجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديات جديدة في صراعه ضد الجن موت (حمزة العيلي).

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تبدأ الأحداث بتواجد صابر فى موقع جريمة قتل 12 شخص من أسرة واحدة ووجد اسمه مكتوبا على حائط داخل المنزل الذى حدثت به جريمة القتل.

تكشف الشرطة أن جاره إحسان هو من قتل العائلة المكونة من 12 شخصا، وأن القاتل طلب مقابلة الشيخ صابر المداح، يفاجئ صابر أن حمزة العيلي هو القاتل، ويكشف إحسان أن زوجته أخذت أولاده، وأهله أخذوا ورثه، وفقد وظيفته، فذهب لعرافة من أجل كتابة عمل له بالرزق، وبدأت تطلب طلبات، وهي اسمها عزيزية بنت محمود وتتواجد في مقابر أوسيم.

يكشف تامر شلتوت لصابر أن الجن موت (حمزة العيلي) شره أكبر من الجن صخر (دياب)، ويطلب منه البحث عن باقي القلادة التي عثر عليها في الهرم لكي ينتصر عليه.

في نفس الوقت، يزرع الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) الشك بين هبة (هلال السعيد) وزوجها الدكتور سامح مجاهد، بينما يجبر حسن سلام (خالد سرحان) على رؤية ابنه 3 ساعات في الأسبوع بحضور الشرطة.

يلعب الدكتور سميح لعبة مع حسن (خالد سرحان)، ويظهر له آثارا في الأرض التي أهداها له زين (محمد عز)، وتشهد الأحداث اشتعال خلاف بين حسن سلام وزين، فيخطط الأخير لحبسه.

وتنتهي الحلقة برؤية صابر لـ داود (يوسف حمادة هلال) وهو يستجيب لمطالب الجن، فيذهب لإنقاذه قبل أن يذهب إلى العرافة عزيزية، فهل ستكون العرافة عزيزية فخ جديد من آلاعيب الجن مع صابر المداح كما فعلوا معه فخ في السابق مع الجن صخر (دياب) هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

حمادة هلال حمزة العيلي خالد سرحان دنيا عبد العزيز مسلسل المداح مسلسل المداح 4

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