شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: الليثي يرفض المشاركة في برنامجك لأنه نجم

واجه شيخ العرافين المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، قائلا إن محمود الليثي ورضا البحراوي لا يشاركان في برنامجه.

وأردف سعد الصغير في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار. : "لا يظهرون في برنامجي لأنهما نجمين، إنما برنامجي فهو يستضيف المواهب الصاعدة والأصوات الجديدة، وفي النصف الثاني من الحلقات بنعمل خير".

أطيب قلب في الدنيا

ورد عليه شيخ العرافين قائلا: "الليثي مشاك من الفيلم ليه؟! عرضت عليه تديه درع أكتر من مرة وهو مجاش عشان هو نجم وأنت مش نجم"، ليرد سعد الصغير: "الليثي أخويا وما عملش أي حاجة، هو أطيب قلب في الدنيا".