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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل سر إلهي الحلقة 8.. روجينا تبدأ رحلة الانتقام وتنقذ رنا رئيس

مسلسل سر إلهي الحلقة
مسلسل سر إلهي الحلقة 8

شهدت الحلقة الـ8 من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، تصاعد جرعة التشويق والإثارة بشكل كبير، خاصة بعدما استطاع عزيز (أحمد سلامة) محامي شاهيناز (مي سليم)، الوصول للمكان الذي تخفي فيه ناصرة (روجينا) ذهب هارون (أحمد بدير)، ولكن فجأة يجد ناصرة ومعها يحيي (أحمد مجدي)، أمامه، ويربطاه بالحبال ويضعانه في المخزن، الذي يوجد فيه الذهب.

كما كشفت الحلقة عن قيام بدر (محمود حجازي)، بالاتفاق مع صديقة رقية (رنا رئيس)، القيام بتخديرها واصطحابها إليه، ولكن المفاجأة تكون بإعطاء صديقتها جرعة زائدة من المخدر يجعل رقية تصاب بالتعب الشديد، مما يجعل بدر يتوتر بسبب هذا الأمر ويتصل بشقيقته شاهيناز (مي سليم)، لكي تنقذه من هذه الورطة، ولكنها تقوم بخطف رقية، وتهديد ناصرة بقتلها في حالة عدم حصولها على الذهب.

وشهدت الحلقة تخطيط نصرة لإنقاذ شقيقتها رقية (رنا رئيس)، وذلك بعدما قام بدر بإبلاغ يحيي سليمان (أحمد مجدي)، بمكان رقية لتذهب ناصرة لإنقاذها، ولكن المفاجأة أنه يكون فخ من بدر وشاهيناز، وتستطيع ناصرة رغم ذلك إنقاذ شقيقتها رقية، ولا تهتم بتهديد شاهيناز.

وعلى الجانب الآخر، انتقمت ناصرة (روجينا) من شقيقتها الأخرى رحمة (نهى عابدين)، بعدما شهدت ضدها زورا، وكانت السبب في دخولها السجن، ودبرت ناصرة خطة محكمة للاستيلاء على الأتيليه الخاص بـ رحمة، وبالفعل استولت عليه واشترته منها، وذلك بعدما كانت رحمة سببا في دخولها السجن ظلما بسبب الشهادة الزور ضدها.

وعلى مدار الحلقات الـ 7 السابقة من مسلسل سر إلهي، دائما ما يجعلنا المخرج رؤوف عبد العزيز، والمؤلف أمين جمال، في حالة شغف وفضول مستمر، حول تفاصيل الأحداث المقبلة، والتي انتهت عندها الحلقة الـ8 بذهاب طفلة صغيرة للمكان الذي يوجد به الذهب، والمحبوس فيه عزيز (أحمد سلامة)، وتقف الطفلة أمامه، ليجعل لمخرج والمؤلف أمام العديد من السيناريوهات والتوقعات، هل تقوم الطفلة بفك عزيز ويهرب بالذهب، أم ماذا سيحدث؟.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يعرض مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس

مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
مسلسل سر إلهي الحلقة 8
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