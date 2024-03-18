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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد الصغير يهاجم نزار فارس: "أنت مش كويس ونصاب وعيطت لي بالدموع"

سعد الصغير
سعد الصغير

شنّ المطرب الشعبي سعد الصغير، هجوما عنيفا على الإعلامي العراقي نزار فارس، قائلا: "ده مش مظبوط ولا تمام أبدا، ومرفعش قضية ضدي".

وأضاف "الصغير"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "أنت نصاب، جيت عيطت لي وبلغته أني مش معايا فلوس وقال لي اقف جنبي، أخدته عندي الفيلا وجبت أكل للكرو كله ومأخدتش جنيه".

سعد الصغير: أنا بسأله فين المحضر اللي رفعه ضدي

 

وتابع: "لعب في مونتاج الحلقة معاه، وأنا بسأله فين المحضر اللي رفعه ضدي؟! أنت مش كويس، عيطت لي بالدموع وقلت لي اقف جنبي وجيبت له كريم عشان أعمله شعر لأنه كان منكوش ولعبت في المونتاج بعد ما سيبت لك فلوس الحلقة، وأقل حلقة عندك بـ10 آلاف جنيه".

وقاطعته الإعلامية بسمة وهبة أثناء حواره قائلة: "كل الفنانين الذين أجروا معهم حوارا قالوا لي ذلك مثل رانيا يوسف وحورية فرغلي". 

سعد الصغير الإعلامي العراقي نزار فارس نزار فارس ده مش مظبوط مش معايا فلوس

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