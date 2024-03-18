أكبر الضربات لـ«مافيا العملة».. سقطوا بـ1.2 مليون دولار و48 ألف ريال| تفاصيل

يلاحق رجال الأمن فى وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لا سيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

مافيا العملة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها (قرابة 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودي) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.

وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى اطار الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.