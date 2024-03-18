سعد الصغير يرد على تصريحات عبدالباسط حمودة: لو ضربني قلمين هوطي أبوس إيده

ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير، على هجوم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة عليه، وتصريحه بأن "سعد الصغير مش بيغني ده بتاع هلس ورقص".

وقال "الصغير"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "هاجمني بسبب تصريحات في برنامجكِ وقلت إن مفيش حاجة اسمها تاريخ".

وتابع: "بالنسبة لعبد الباسط، فهو قال إني برقص، لو شافني في فرح وقالي خد ياض وضربني قلمين هوطي أبوس ايده".

عمر كمال لسه طالع وشاكوش برضه

وعن التصريحات المنسوبة إليه بخصوص قوله إنه أكثر نجومية من محمود الليثي وعمر كمال وشاكوش، قال: "الليثي لأ، عمري ما أقول كده عليه، لكن عمر كمال لسه طالع وشاكوش برضه، صوتهم زيي مليون مرة، لكن أنا طالع قبلهم وعامل حوالي 15 فيلم".