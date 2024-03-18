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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد الصغير عن تصريحه "شيبة على أده": "بهرج والله.. ده بمليون واحد زيي"

سعد الصغير
سعد الصغير

علق المطرب الشعبي سعد الصغير، على التصريحات التي أطلقها حول أغنية "100 وش"، والتي زعم فيها أن تامر حسني لم يعرض عليه المشاركة فيها لأنه "خايف"، كما أنه قال في التصريحات نفسها: "جاب مصطفى حجاج صوته على أده، وشيبة صوته على أده ودياب صوته على أده، فخاف وقال لو جبت سعد هياكلني".

وقال "الصغير"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار، إنه كان يمزح: "بهرج والله، مصطفى حجاج بمليون واحد زي سعد الصغير، وسبق أن قلت ذلك، وأكدت أنني أمزح".

صوت شيبة بمليون واحد زيي

وتابع مؤكدًا أنه كان يمزح: "صوت شيبة بمليون واحد زيي".

لترد عليه الإعلامية بسمة وهبة: "خايف عشان كده اعتذرت؟! اللي قلته كلام كبير جدا". 

سعد الصغير 100 وش شيبة تامر حسني سعد هياكلني بمليون واحد زيي

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