ببيع ممتلكاتي .. نجوى فؤاد: بقالي سنتين ونصف قاعدة من غير شغل

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها لم تخرج من بيتها من قبل جائحة فيروس كورونا، مستطردة،: "بقالي سنتين ونصف قاعدة في البيت من غير شغل ومخرجتش منه إلا للذهاب للدكتور".

وأضافت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،"دفعت تكاليف العميلة الجراحية التي أجريتها من أموالي وهناك أشخاص ولاد حلال وقفوا جنبي الحمد لله، مستطردة،: "بقالي سنتين ونصف قاعدة في البيت من غير شغل ومخرجتش منه إلا للذهاب للدكتور".

تابعت، الفنانة نجوى فؤاد، أن الأزمة الصحية التي تعرضت لها دفعتها لبيع جزء من ممتلكاتها والاقتراض من البنك الأهلي المصري لدفع تكاليف العملية ولم أستطيع سداد الأقساط، وطلبت من النقابة معاش قالولي 600 جنيه في الشهر".