لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته في الدقهلية

أنهى شاب حياته شنقا بمحافظة الدقهلية وذلك لمروره بأزمة نفسية، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة بني عبيد، بوصول شاب إلي مستشفي بني عبيد التخصصي جثه هامدة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بني عبيد، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وصول جثمان الشاب اسلام ر ك "، 27 عاما، مقيم حارة الجرابعة ببني عبيد.

وسؤال اسرته اكدوا مروره بأزمة نفسية منذ فترة وتم نقل الجثمان إلي مستشفي المنصورة الدولي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة